Президенты девяти стран НАТО поддержали вступление Украины в альянс | 360°

Мир 02 октября 2022, 17:00 Поделиться Telegram

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Viber Президенты девяти стран НАТО поддержали вступление Украины в альянс Главы девяти входящих в НАТО стран Европы поддержали вступление Украины в альянс РИА «Новости»

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Решение Украины вступить в НАТО поддержали президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Северной Македонии, Черногории и Словакии. Их совместное заявление появилось на сайте польского лидера Анджея Дуды.

Главы европейских государств напомнили, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году входящие в альянс страны договорились, что Украина вместе с Грузией станет членом блока.

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«Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины», — говорится в заявлении.

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Подписанты призвали все страны альянса, их союзников увеличить поставки военной помощи Украине.

Президенты европейских стран добавили, что выражают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и требуют от России немедленно покинуть занятые территории.

О запуске процедуры ускоренного вступления Украины в НАТО президент страны Владимир Зеленский объявил в минувшую пятницу, 30 сентября. Он сообщил, что подписал соответствующую заявку.

О невозможности оперативного включения Украины в альянс заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Для этого потребуется согласие всех стран-участниц.

В США заявление Зеленского назвали преждевременным. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас Украине требуется военная поддержка, а не процедура вхождения в НАТО.

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