Президенту Украины предрекли импичмент «из-за его гражданства»

Экс-зампред СБУ Дмитрий Нескоромный написал в Telegram, что получил документы о гражданстве президента Украины Владимира Зеленского, обнародование которых грозит главе государства импичментом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Нескоромный признался, что получил от неких друзей «интересные документы» относительно гражданства Зеленскоого. «Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», — цитирует Нескоромного «Русская планета». Он выразил готовность предоставить материалы «патриотическим политическим силам», которые заинтересованы в этом.