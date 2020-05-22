Президенту США запретят единолично разрывать соглашения

Два сенатора от Демократической партии США Эд Марки и Джимми Панетта внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, запрещающий президентам страны разрывать международные договоры или соглашения без согласия парламента.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Марки, принятие закона PAUSE (Preventing Actions Undermining Security without Endorsement) было предложено после того, как глава государства Дональд Трамп заявил о выходе из Договора об открытом небе (ДОН).

Законодатели в совместном заявлении подчеркнули, что выход из ДОН или прекращение действия соглашения лишает партнеров и союзников США выгод, которые они получают от проведения наблюдательных миссий над территорией России. Марки назвал безрассудным решение Трампа, которое помешает США отслеживать российскую военную активность, потенциально угрожающую Соединенным Штатам. Панетта счел решение угрожающим. Он подчеркнул, что Трамп демонстрирует пренебрежение к соглашениям по контролю над вооружениями.

После заявления Трампа о выходе из ДОН, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что разрыв соглашения может произойти через шесть месяцев. Представители МИД России сообщили, что Москва пока не получала официального уведомления об этом решении.