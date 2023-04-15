15 апреля 2023, 03:10
Президенту США захотели запретить использовать ядерное оружие
Конгрессмены США захотели ограничить президенту возможность использования ядерного оружия
Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту самовольно подписывать приказ об использовании ядерного оружия. Такое решение должно быть согласовано с конгрессом, сообщила пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки. Текст заявления привело РИА «Новости».
По мнению авторов инициативы, главе государства необходимо ограничить возможность использования ядерного оружия.
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«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», — считает автор законопроекта Марки.
Конгресс должен законодательно обеспечить сдерживание и противовесы единоличному праву главы государства санкционировать применение ядерного оружия.
Законодатели уже во второй раз вносят в конгресс такой законопроект. Первый раз он был предложен в 2016 году, но потерпел тогда неудачу.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп вновь поднял тему третьей мировой войны. Он многозначительно написал в своей соцсети: «Третья мировая война», но не стал уточнять, что именно имеет в виду.
Ядерное оружие
США
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