Мир 15 апреля 2023, 03:10 Президенту США захотели запретить использовать ядерное оружие Конгрессмены США захотели ограничить президенту возможность использования ядерного оружия РИА «Новости»

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Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту самовольно подписывать приказ об использовании ядерного оружия. Такое решение должно быть согласовано с конгрессом, сообщила пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки. Текст заявления привело РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, главе государства необходимо ограничить возможность использования ядерного оружия.

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«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», — считает автор законопроекта Марки.

Конгресс должен законодательно обеспечить сдерживание и противовесы единоличному праву главы государства санкционировать применение ядерного оружия.

Законодатели уже во второй раз вносят в конгресс такой законопроект. Первый раз он был предложен в 2016 году, но потерпел тогда неудачу.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп вновь поднял тему третьей мировой войны. Он многозначительно написал в своей соцсети: «Третья мировая война», но не стал уточнять, что именно имеет в виду.