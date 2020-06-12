Президенту США пригрозили военным переворотом

По словам Байдена, если Трамп проиграет президентскую гонку и откажется признавать свое поражение, то вооруженные силы «очень быстро выпроводят его из Белого дома». Политик заметил, что среди военного командования США есть те, кто выступает против стремления президента сделать из Штатов милитаристское государство. По мнению Байдена, эти люди заслуживают уважения, поскольку они не побоялись выступить против Трампа.