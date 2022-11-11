Мир 11 ноября 2022, 18:03 Президенту МККК напомнили о постоянных провокациях ВСУ Замглавы МИД Вершинин сообщил президенту МККК о провокациях украинских военных РИА «Новости»

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ВСУ регулярно совершают провокации и нарушают нормы международного гуманитарного права, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер. Об итогах беседы сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Вершинин и Сполярич Эггер провели встречу в Женеве. В ходе беседы они подняли тему спецоперации, в том числе подробно обсудили обеспечение гуманитарных потребностей мирных жителей и защиту военнопленных.

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Замглавы МИД России обратил внимание президента МККК на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных.

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В беседе затронули и вопросы работы МККК в России с учетом вхождения в состав страны новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Большинство жителей поддержали это решение в ходе пятидневного голосования.