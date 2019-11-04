Президенту Эстонии посоветовали не ехать в Москву на 9 мая

Эстонскому президенту Керсти Кальюлайд посоветовали не ехать в Москву на 9 мая. Предложение о поездке главы государства озвучил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсал.

Рейнсал озвучил только совет, но окончательное решение принимает сам президент. Министр в беседе с радиостанцией Vikеrrааdiо отметил, что глава государства относится к поездке «очень осторожно».

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По словам политика, Таллин пока не получил комментариев от Москвы по поводу приглашения Владимира Путина на саммит финно-угорских государств в Тарту в 2020 году. Российского президента позвали на это мероприятие, а сотрудники посольства интересовались, может ли самолет Путина приземлиться в аэропорту Тарту. В то же время это нельзя расценивать, как положительный ответ на визит на саммит.

В июле министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии выразили протесты России из-за планов провести салюты в честь 75-й годовщины освобождения от фашистов прибалтийских городов, передают «Известия».

На 9 мая в Россию позвали многих президентов иностранных государств, включая Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и других.