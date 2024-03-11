11 марта 2024, 18:36
Дуде захотелось разместить больше солдат США в Польше
RMF FM: Дуда захотел разместить в Польше больше американских военных
Президент Польши Анджей Дуда в ходе заседания Совета нацбезопасности, которое состоялось 11 марта, заявил, что не против расширения американского контингента на территории страны. Об этом сообщило радио RMF FM.
Заседание проходило перед вылетом Дуды в США. Большая его часть прошла за закрытыми дверями.
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«Польша хочет от американцев трех вещей: больше солдат, больше военной техники для Украины и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, пустые», — сказал Дуда.
По данным СМИ, сейчас на польской территории дислоцированы порядка 10 тысяч военнослужащих США.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ряд стран, входящих в блок НАТО, отправили своих военных на Украину. При этом дипломат не стал уточнять, о каких государствах идет речь.
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