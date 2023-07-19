Мир 19 июля 2023, 19:30 Президентство Зеленского назвали колоссальной ошибкой. Ее цена — сотни тысяч жизней украинцев Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал президентство Зеленского колоссальной ошибкой Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский неспособен осуществлять управление государством, которое находится в состоянии военного конфликта, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom. По его мнению, жители страны должны выступить за то, чтобы политика лишили полномочий, сообщило РИА «Новости».

«Эта колоссальная ошибка обернулась сотнями тысяч погибших украинцев, разрушением огромного количества городов», — подчеркнул Кривонос.

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По его оценке, проблемы начались уже тогда, когда Зеленский смог прийти к власти на Украине. Хотя он вместе со своей партией и соратниками считают себя слугами народа, но в действительно все обстоит совсем не так, добавил военный.

Кривонос пояснил, что интересы простых людей на Украине никто не отстаивает: наоборот, власть прикрывается ими, чтобы достигать собственных корыстных целей. Теперь, по мнению генерал-майора в отставке, народ должен требовать смены власти.

Также он вспомнил и о многолетнем стремлении Украины в НАТО. Все надежды на вступление в блок разрушены, а сделал это глава киевского режима, который не желал бороться с коррупцией, заключил Кривонос.