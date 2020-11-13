Глава Украины мог впасть в депрессию на фоне лечения от СОVID-19 в клинической больнице «Феофания» и осознания им утраты своей популярности. Граждане доверяли Зеленскому, когда он работал шоуменом, популярным ведущим «Квартала 95», снимался в сериале «Слуга народа». После он основал партию, вокруг которой сформировалось беспрецедентное доверие украинцев на прошедших президентских выборах. Теперь же он утратил доверие, к которому привык.

По мнению политолога, теперь дальнейшая судьба Зеленского на высшем государственном посту поставлена под сомнение.

«Зеленский — человек самолюбивый, у него вскружилась голова. Управлять он не умеет, а править у него не получается», — отметил Форманчук.

Зеленский сейчас почти не контролирует ситуацию в Верховной раде, где пройдут досрочные парламентские выборы. Его президентство может завершиться досрочно, допустил политолог. Тем более, что бывший украинский лидер Петр Порошенко может укрепить свои позиции. Он попробует взять реванш, если в Америке пост президента займет демократ Джо Байден. По мнению политолога, Порошенко не может простить себе унизительное поражение от Зеленского.

Сегодня на Зеленского обрушилась суровая критика, связанная в основном с «унизительным» поражением партии на региональных выборах.