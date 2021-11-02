Президентство Байдена назвали «катастрофой» для США

Действия Джо Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для США. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Рик Скотт, написал RT.

Скотт напомнил, что в третьем квартале американский ВВП упал до 2% в годовом исчислении. По его словам, это связано с растущим инфляционным кризисом и кризисом в цепочке поставок.

«Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей», — заявил сенатор.

При этом Скотт добавил, что при правлении Байдена цены взлетели практически на все товары. По его словам, «американцы уже не могут сводить концы с концами». Джо Байдену необходимо очнуться и прислушаться, заключил он.