Президентскую премию дали девятилетнему кенийцу за изобретение машины для мытья рук

По данным информагентства, в основе механизма машины — две деревянные педали, при помощи которых подается вода и мыло.

Если наступить на педаль для подачи воды, приводится в действие рычаг. Он движется вверх и толкает резервуар для воды, поворачивая его, чтобы выпустить воду. Педаль для подачи дезинфицирующего средства работает по такому же принципу. Получается, что можно помыть руки, не касаясь бутылки с мылом и крана.