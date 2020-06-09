Президентскую премию дали девятилетнему кенийцу за изобретение машины для мытья рук
В Кении девятилетний изобретатель Стив Вамукота придумал машину для мытья рук и получил за свое изобретение президентскую премию. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, в основе механизма машины — две деревянные педали, при помощи которых подается вода и мыло.
Если наступить на педаль для подачи воды, приводится в действие рычаг. Он движется вверх и толкает резервуар для воды, поворачивая его, чтобы выпустить воду. Педаль для подачи дезинфицирующего средства работает по такому же принципу. Получается, что можно помыть руки, не касаясь бутылки с мылом и крана.