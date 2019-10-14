Президентский Aurus Путина в Эр-Рияде сопроводила конница. Видео

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Эр-Рияд. Глава государства приехал в королевский дворец на лимузине «Аурус», кортеж сопровождала саудовская конница.

На опубликованных кадрах видно, что черный автомобиль по дороге из аэропорта в резиденцию сопровождал конный почетный караул Саудовской Аравии на скакунах.

В рамках визита российский лидер встретится во дворце с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Стороны должны обсудить темы, касающиеся международной повестки, и вопросы двустороннего сотрудничества стран.

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Также Владимир Путин должен провести переговоры с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время встречи планируется обсуждение взаимодействия в сфере экономики и торговли. Кроме того, стороны затронут ситуацию на Ближнем Востоке и подпишут некоторые соглашения.

Президент России прилетел в Эр-Рияд 14 октября. У трапа самолета Путина встретили принц Фейсал бен Бандар бен Абдель-Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и глава города города Тарик Фарис.