Президентские выборы в Таджикистане завершились

В воскресенье вечером в Таджикистане завершились президентские выборы. Процедура прошла без нарушений и жалоб. Об этом сообщил председатель республиканского центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

По его словам, предварительные результаты будут известны утром в понедельник. Окончательные должны объявить не позднее чем через 10 дней после завершения выборов.

«Выборы прошли свободно и демократично, в соответствии с законами Республики Таджикистан, при высокой активности граждан. Жалоб и нарушений зарегистрировано не было», — передает РИА «Новости» слова председателя.

За первые три часа после открытия избирательных участков явка составила почти 30%. К вечеру уже 70%. За пост президента в республике боролись пять кандидатов: действующий президент Эмомали Рахмон, Рустам Латифзода, Абдухалим Гаффорзода, Рустам Рахматзода и Миродж Абдуллоев.

Ранее российские политологи рассказали, стоит ли ожидать в Таджикистане митингов после оглашения результатов, как это было в Белоруссии и Киргизии.