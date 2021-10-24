Президентские выборы в Узбекистане признали состоявшимися

Явка на президентских выборах в Узбекистане превысила необходимый порог, чтобы их можно было признать состоявшимися. Об этом сообщил замлавы ЦИК республики Бахром Кучкаров, передало РИА «Новости».

Электронная система зафиксировала, что на 11:00 по местному времени (09:00 по московскому) в голосовании приняли участие 33,6% от общего числа избирателей. На избирательные участки уже пришли проголосовать порядка 6,6 миллиона человек.

На прошлых выборах главы государства в Узбекистане, состоявшихся пять лет назад, явка составляла 33,73%.

Избирательные участки открылись в воскресенье утром. Они будут работать до 20:00. Всего свой голос в республике могут отдать порядка 19,86 миллиона избирателей.

Кандидатов на высший пост выдвинули все пять действующих в стране партий. Нынешний президент Шавкат Мирзиеев выдвигался от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УЛДП). Также кандидатами стали Максуда Варисова (НДПУ), Алишер Кадыров («Национальное возрождение»), Бахром Абдухалимов («Справедливость») и Нарзулла Обломуродов (Экологическая партия). Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов.