Мир 22 января 2023, 20:17 Президентские выборы в Турции состоятся в мае Эрдоган объявил о проведении выборов президента Турции 14 мая РИА «Новости»

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Выборы президента Турции пройдут 14 мая. Об этом заявил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодыми людьми в провинции Бурса. Трансляция встречи доступна в официальном Twitter-аккаунте турецкого лидера.

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«Призываю представителей нашей молодежи, которые впервые примут участие в выборах, сделать правильный выбор во время голосования, которое состоится 14 мая», — заявил Эрдоган.

Изначально выборы в Турции планировали провести 18 июня. С инициативой о переносе даты на более ранний срок выступила правящая Партия справедливости и развития. Депутаты пояснили, что в первый месяц лета у студентов начинается сессия, а у остальных сезон отпусков, который жители страны часто проводят за границей.

Парламентарии предложили выбрать из трех дней: 30 апреля, 7 или 14 мая, чтобы провести голосование. В итоге выбрали день, самый близкий к изначальной дате.

Правящая партия и входящая с ней в коалицию Партия националистического движения уже заявили, что их кандидатом на предстоящих президентских выборах станет действующий глава государства. Для Эрдогана это будет третий срок.

Оппозиционные политические объединения пока не назвали своего кандидата. Главный конкурент на предстоящих президентских выборах действующего главы государства, мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится в заключении.

Приговор в два года и семь месяцев тюрьмы ему вынес суд по делу об оскорблении председателя центральной избирательной комиссии.