Президентские выборы в Польше предложили провести удаленно

По словам Качиньского, с конституционной точки зрения нет возможности отложить или перенести выборы президента на год. Он добавил, что это возможно лишь в случае введения чрезвычайного положения.

Политик выразил надежду, что республиканский сейм быстро примет закон, который позволяет провести выборы дистанционно.

«Экспресс газета» отметила, что против этой инициативы выступила оппозиция страны. По их мнению, Польша не готова к организации удаленных выборов.