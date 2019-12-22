Президентские выборы стартовали в Хорватии

Избирательные участки открылись в Хорватии. В стране выбирают президента. За ходом голосования следят более 24 тысяч местных и иностранных наблюдателей. Президента избирают на пятилетний срок.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) зарегистрировала три миллиона 855 тысяч избирателей. Они смогут проголосовать на более чем 6,6 тысячах избирательных участков в стране и за рубежом. За пределами страны находятся 124 участка, в том числе 44 - в Боснии и Герцеговине.

«Избирательные участки открыты с 07:00 до 19:00 (с 09:00 до 21:00 по московскому времени). В течение дня голосования будут обновляться данные о явке избирателей», — сообщила ГИК.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Если ни один из них не наберет более половины голосов (50% плюс один голос), то 5 января пройдет второй тур голосования. Наиболее вероятные шансы занять президентский пост у действующего президента Колинды Грабар-Китарович, а также у главы оппозиционной Социал-демократической партии Зорана Милановича и певца Мирослава Шкоро. Согласно Конституции страны, никто не может занимать президентский пост более двух сроков, или 10 лет подряд.