Президентские выборы начались в Узбекистане

В Узбекистане началось голосование на выборах президента страны. Избирательные участки открылись в воскресенье в 06:00 по московскому времени. Об этом написал «Интерфакс».

В гонке участвуют пять кандидатов от разных системных партий. Действующий президент Шавкат Мирзиеев баллотировался от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УЛДП). Также участвуют Максуда Варисова от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), Алишер Кадырова (лидер Демократической партии «Национальное возрождение»), Бахром Абдухалимов (Социал-демократическая партия «Справедливость») и Нарзулло Обломурадова (Экологическая партия).

Голосование будет проходить до 18:00. Общее число избирателей, которые могут принять участие, превышает 21,25 миллиона человек. Предусмотрен второй тур в случае, если ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов. В республике работает 9925 избирательных пунктов, еще около 100 — за рубежом, в том числе в зарубежных посольствах Узбекистана.

Ранее сообщалось, что из Узбекистана привезут рабочих на российские птицефабрики.