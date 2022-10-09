Президентские выборы начались в Австрии | 360°

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Президентские выборы начались в Австрии

Избирательные участки открылись в Вене в рамках выборов президента Австрии

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В Австрии начались выборы президента. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Вене уже открылись избирательные участки, работать они будут, как и во всех девяти федеральных землях Австрии, до 17:00 (18:00 по Москве).

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К нынешним выборам допущены семь кандидатов. По результатам социальных опросов, наибольшие шансы у действующего главы государства, 78-летнего Александера Ван дер Беллена. Известно, что за него готовы проголосовать более 50% избирателей. Если так и будет, то ему обеспечена победа в первом туре.

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Президентом может стать любой гражданин, достигший 35 лет и с избирательным правом. В свою поддержку он должен собрать минимум шесть тысяч подписей избирателей. Победу одерживает кандидат, набравший абсолютное большинство голосов в первом туре. Если лидер не определится, состоится второй тур. Там встретятся два претендента, которые наберут наибольшее количество голосов в первом туре.

Днем ранее на улицы в центре Вены вышли сотни митингующих, они потребовали отмены санкций против России и сохранения военного и политического нейтралитета Австрии. Ораторы призывали собравшихся «осознанно голосовать» на выборах президента Австрии, и, желательно, за нового избранника.

Австрия

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