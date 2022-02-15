Президентская предвыборная кампания стартовала в Южной Корее

В понедельник, 15 февраля, в Южной Корее стартовала президентская предвыборная гонка. Политическим партиям и кандидатам дается три недели на то, чтобы выступить перед избирателями в общественных местах, написал ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

Кандидатам разрешается использовать транспортные средства и громкоговорители, а также распространять плакаты и печатные материалы. Они также вправе размещать рекламу в газетах и на телевидении, выступать по радио и ТВ, выпускать рекламные ролики, сообщила «Газета.ru».

В предвыборной гонке сейчас принимают участие 14 претендентов. Каждому из них присваивается номер в соответствии с количеством мест у его партии в Национальном собрании.