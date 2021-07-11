Президентская партия стала лидером на выборах в парламент Молдавии

Президентская Партия действия и солидарности (ПДС) лидирует на выборах в парламент Молдавии. После обработки 43% протоколов партия получила 43,95% голосов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), президентская партия получила 43,95% голосов после обработки 43% протоколов. Еще 32,79% достались блоку коммунистов и социалистов (ИБКС), принадлежавшему экс-лидеру Молдавии Игорю Додону. Партия бизнесмена Илана Шора «Шор» получила 8,44% голосов.

Все три партии прошли в парламент республики. Для политических партий порог прохождения составляет 5%, для политических блоков установлено значение 7%, а для независимых кандидатов — 2%.

Как отметили в ЦИК, выборы прошли без серьезных нарушений. К моменту закрытия избирательных участков явка превысила 48%.Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Всего свои голоса отдать порядка 1,5 миллиона жителей Молдавии.

За места в парламенте боролись 22 партии и блока, а также был один независимый кандидат. Партию действия и солидарности возглавляла Майя Санду, которая сейчас занимает пост президента страны.