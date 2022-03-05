Пушилин ответил на вопрос о том, мог ли бы он стать новым президентом Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал мнение, которое высказывали жители ДНР, о том, что он мог бы занять пост президента Украины. По словам политика, он никогда не думал, что события в Донбассе могут развиваться так, как это было в 2014–2015 годах. Сейчас главная цель — сделать жизнь в ДНР безопасной, подчеркнул он.

«Как дальше будет развиваться ситуация — посмотрим. Сейчас основная цель — это сделать безопасной и мирной жизнь в ДНР. Это цель для меня № 1», — сказал Пушилин в интервью RT.

Сегодня в Мариуполе и Волновахе начал действовать режим тишины и начали работать гуманитарные коридоры.

По словам Пушилина, боевики запрещенного в РФ батальона «Азов»* устроили взрыв в доме в Мариуполе, на бульваре Меотиды. Под завалы в итоге попали 200 человек. Пушилин добавил, что в основном это женщины и дети, написало РИА «Новости».

* Батальон «Азов» — образование, запрещенное на территории РФ.