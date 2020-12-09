Республиканцы отказались признавать Байдена президентом США

Лидеры республиканцев в американском Конгрессе отказались принимать резолюцию о признании демократа Джо Байдена избранным президентом США.

Лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса Стени Хойер предложил принять резолюцию о признании Байдена главой государства на заседании Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США, пишет CNN. В комитет входят как представители демократов, так и республиканцы.

Представители республиканской партии проголосовали против предложения Хойера. Против, в частности, выступили лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, председатель комитета Рой Блант и лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.

Смена администрации Белого дома и президента США пройдет мирным путем, так как действующий американский лидер Дональд Трамп верит в верховенство закона, считает руководитель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. При этом Кудлоу не смог дать прогноз о том, чем займется Трамп в день инаугурации Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января 2021 года.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп пока так и не признал результаты голосования. По его мнению, место имели массовые фальсификации со стороны демократической партии. Он пытается обжаловать результаты через суды, куда подает иски.