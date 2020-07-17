Тот кто не служил в армии — не может быть президентом. Так считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер посетил Витебскую военную часть. В ходе встречи президент обсудил предыдущие выборы на пост главы республики.

«У нас просятся во власть, а они пороху не нюхали», — заметил Лукашенко.

По словам главы республики, нужно в Конституции прописать, что претендовать на пост президента могут только те, кто проходил службу.

«Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь. Не служил в армии, значит, тебя на президентской должности быть не должно», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что если женщина хочет возглавить страну — ее то ее надо заранее отправить в военную часть служить.

«Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовлена и могла отличить БТР от танка», — подытожил действующий президент.

В Белоруссии проходит предвыборная кампания. 9 августа состояться выборы президента страны. Ранее штабы трех оппозиционных политиков объединили свои силы, чтобы выиграть эту гонку.