На киевского профессора завели дело из-за слов о «президенте-еврее»

Полиция Киева завела дело по статье о нарушении прав граждан из-за их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Пост, о котором идет речь, Масляк опубликовал 31 августа. В настоящее время он удален или скрыт преподавателем.

В тексте профессор описывал «показательную картину», свидетелем которой стал в киевском метро. По его словам, группа евреев-хасидов зашла в метрополитен без масок и не оплатила проезд. Полицейские видели это, но не предприняли никаких действий, при этом украинцев они задерживают за отсутствие маски.

Далее профессор привел пересказ разговора с некими евреями, которые якобы сказали ему, что «выбрать в Украине президентом этнического еврея могли только скоты».

Президент Украины Владимир Зеленский родился в украинско-еврейской семье. Его отец — математик, программист, мать работала инженером.