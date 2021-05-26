Пять стран призвали не признавать выборы президента в Сирии

Сразу пять стран призвали не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии. К международному сообществу обратилась Великобритания, а также США, Германия, Франция и Италия.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии 26 мая не будут ни свободными, ни справедливыми», — отметил МИД Великобритании.

В министерстве подчеркнули, что выборы должны проводиться под наблюдением ООН в соответствии с международными стандартами прозрачности и подотчетности. В голосовании должны иметь возможность участвовать все сирийцы, включая беженцев и членов диаспоры. Сами выборы следует проводить в нейтральной и безопасной обстановке.

«Мы настоятельно призываем международное сообщество безоговорочно отвергнуть эту попытку режима [президента Сирии Башара] Асада получить легитимность, не покончив с серьезными нарушениями прав человека и не приняв конструктивного участия в политическом процессе прекращения конфликта при содействии ООН», — заявили в документе.

Президентские выборы в Сирии намечены на 26 мая. Кандидатом на пост лидера страны стал действующий президент Башар Хафез аль-Асад, а также Абдулла Абдулла и Махмуд Марая.