Башар Асад победил на выборах президента в Сирии

Башар Асад одержал победу на президентских выборах в Сирии. Спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг сообщил, что Асад набрал 95,1% голосов.

«За кандидата Башара Асада — 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов <…> он победил, получив абсолютное большинство голосов. Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах — 18 миллионов 107 тысяч 109. Асад получил 95,1% голосов», — привело РИА «Новости» слова Саббага.

Выборы президента в Сирии состоялись 26 мая. Свыше 12 тысяч избирательных участков работали с 7:00 утра и до полуночи. Голосование, по официальным данным, прошло во всех провинциях без нарушений. На должность президента, кроме Асада, претендовали также Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и экс-депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Башар Асад занимает пост президента Сирии с 2000 года. Сейчас он избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году Асад набрал более 88% голосов.