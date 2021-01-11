Жапаров лидирует на выборах президента в Киргизии

Садыр Жапаров побеждает в первом туре на выборах президента Киргизии. После подсчета 98% бюллетеней у него набирается 79% голосов.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на предварительные данные ЦИК республики, полученных со считывающих урн.

Согласно данным на 8:00 (5:00 по московскому времени), аппаратура успела подсчитать голоса с 2425 участков из 2476.

Жапаров также лидирует по данным ручного подсчета голосов с 71% участков. На текущий момент у него уже более 80%. По законодательству ручной подсчет является обязательным для вынесения окончательных итогов выборов.

Как уточнил ТАСС, в Бишкеке Жапаров побеждает по данным со 100% участков.

Ранее стало известно, что два кандидата на пост президента Киргизии, а именно лидер партии «Весь Кыргызстан» Адахан Мадумаров и бывший глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев заявили, что не признают результаты голосования.

Досрочные выборы в Киргизии прошли после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Он покинул свой пост в октябре прошлого года после того, как страну охватили беспорядки из-за выборов в государственный парламент.

Садыр Жапаров стал исполняющим обязанности президента. Перед выборами он снял свои полномочия. Таким образом, он выставил свою кандидатуру, как обычный гражданин.

Одновременно с выборами президента страны граждане республики приняли участие в референдуме о смене формы правления в стране. Более 80% предпочли президентскую форму правления.