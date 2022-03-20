Ковровая церемония. Появились кадры инаугурации нового президента Туркмении

Церемония вступления в должность избранного президента Туркмении Сердара Бердымухамедова прошла во Дворце Рухыет (Духовности) в Ашхабаде. Видео трансляции местного телеканала опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Особое внимание обращает на себя большое количество ковров, которыми украшены сцена и задняя стена.

По традиции, для выхода президента на сцену расстелили белую ковровую дорожку как знак благословения на светлый путь и добрые дела. По ней Бердымухамедов подошел к двум женщинам, подготовившим для него скатерть с хлебом — ритуал единства и сплоченности народа.

После новоизбранный лидер принес клятву верности стране, положив руку на Конституцию. Глава ЦИК надел на шею новому президенту цепь главы государства, объявив, что у Туркмении появился новый лидер. Всю церемонию зрители провели стоя, постоянно аплодируя.

Сердар Бердымухамедов — сын бывшего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. При отце он занимал должность вице-премьера. На прошедших 12 марта досрочных выборах Сердар получил 72,97% голосов при явке более 97% избирателей. За пост главы государства боролись девять кандидатов.

Занимавший пост лидера страны последние 15 лет Гурбангулы Бердымухамедов оставил за собой должность спикера верхней палаты парламента республики.