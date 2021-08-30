Президента США уведомили об обстреле ракетами в районе аэропорта Кабула

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что президент США Джо Байден проинформирован об атаке ракетами района возле аэропорта Кабула. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на соответствующее заявление администрации США.

«Президента проинформировали о том, что работа в аэропорту имени Хамида Карзая продолжается без перебоев, он подтвердил приказ, согласно которому командующим следует удвоить усилия для выполнения приоритетной задачи: сделать все необходимое для защиты наших сил в стране», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что не менее пяти ракет были выпущены утром в понедельник, 30 августа, по территории возле аэропорта Кабула. Несколько из них были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны. По предварительным данным, жертв со стороны США не зафиксировано.