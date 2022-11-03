Президента США уличили в постоянном нахождении под капельницами | 360°

Мир 03 ноября 2022, 18:19 Президента США уличили в постоянном нахождении под капельницами Президент США Джо Байден засветил похожую на шрам от катетера отметину на руке РИА "Новости"

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У президента Соединенных Штатов Джо Байдена на протяжении двух недель на руке видна отметина от катетера. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул № 3» и привел в пример несколько подтверждающих снимков.

На тыльной стороне левой руки у Байдена заметен небольшой шрам. Он располагается прямо на вене и выглядит достаточно вздутым. Предполагается, что это отметина от катетера. Его ставят в основном на кистях при плохих венах и используют для установления капельниц. Медики могут оставить катетер на несколько дней для того, чтобы лишний раз не травмировать руку при длительном лечении.

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В этом году Байдену исполнится 80 лет. Он стал самым возрастным президентом за всю историю Соединенных Штатов. Глава США за время своего правления (с января 2021 года) уже неоднократно попадал в нелепые ситуации. Недавно на выступлении во Флориде президент умудрился сделать сразу пять нелепых ошибок, последствия которых уже оценили в Штатах.

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Издание The Economist и организация YouGov организовали соцопрос, согласно которому 54% американцев не хотели, чтобы Байден снова баллотировался в президенты. При этом 27% опрошенных ждут его импичмента, если тот победит на выборах в конгресс.