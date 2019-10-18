Клинтон назвала кандидата на пост президента США «от России»

«Вы ищете что-то, чего не существует». На сайте Трампа вместо ошибки 404 поместили фото президента Клинтон Подробнее

Клинтон выразила уверенность, что Россия будет поддерживать предвыборную кампанию кандидата, который находится на начальном этапе демократических выборов. По ее мнению, страна подготовит этого кандидата, чтобы он выступал от третьих лиц.

Таким кандидатом Клинтон назвала Джилл Стайн. Это экс-кандидатка в президенты США от Партии зеленых.

«Она фаворит россиян, — заявила политик, — Да, она российский актив».

Клинтон предположила, что кандидатуру Стайн могут выдвинуть на предстоящих президентских выборах 2020 года.