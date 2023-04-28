Мир 28 апреля 2023, 08:30 Президента Сербии экстренно госпитализировали — Politika Politika: президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали Пресс-служба Кремля

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Сербский президент Александр Вучич попал в больницу. Об этом написали местные в СМИ, в том числе издание Politika.

«Президент Сербии Александр Вучич был экстренно госпитализирован», — сказано в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. Причины госпитализации тоже не уточняются.

Телеканал «Звезда» напомнил, что политик четыре года назад уже оказывался в больнице. Тогда у него диагностировали сердечно-сосудистое заболевание.

Ранее на этой неделе стало известно о плохом самочувствии президента Турции Реджепа Эрдогана. Он почувствовал себя нехорошо прямо во время интервью. Позже Минздрав страны сообщил, что турецкий лидер идет на поправку. Известно, что он перенес желудочный грипп. Однако уже 27 апреля Реджеп Эрдоган в онлайн-режиме принял участие в церемонии доставки партии ядерного топлива на АЭС «Аккую».