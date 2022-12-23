Мир 23 декабря 2022, 07:56 Президента Польши обвинили во втягивании страны в конфликт на Украине Пользователи Twitter осудили президента Польши Дуду за слова в адрес Зеленского Szymon Shields / Unsplash

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Президент Польши Анджей Дуда в своем Twitter после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским порассуждал о сотрудничестве двух стран в 2023 году. Пользователи социальной сети раскритиковали его и обвинили во втягивании республики в конфликт на Украине.

Польский президент написал, что встреча с Зеленским стала отличным поводом не только поздравить его с наступающим Новым годом и Рождеством, но и обсудить стратегическое сотрудничество двух государств.

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«Анджей, ты втягиваешь нас в конфликт», — написал пользователь под ником Dawid.

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«А этот клоун всегда будет припираться на встречи в спортивном костюме?» — отметил комментатор Dawid Czurak.

«Я верю, что президент сделает для Украины все до последней копейки», — подчеркнул подписчик Дуды Kris Jurczenko.

Ранее Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер назвал свою поездку в Штаты «признаком контроля ситуации» в стране. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, украинско-американские переговоры лишь подчеркнули воинственный настрой представителей этих государств.