Мир 31 июля 2023, 09:15 Президента Нигера впервые после госпереворота показали публике Врио президента Чада Деби показал первое после госпереворота фото президента Нигера Базума Unsplash

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Запертого в своей резиденции президента Нигера Мохамеда Базума посетил временно исполняющий обязанности президента Чада Махамат Идрис Деби. Телеканал Al Arabiya показал их фото из осажденного гвардейцами дворца.

Политик приехал 30 июля в Нигер, чтобы предложить пути урегулирования кризиса. Он встретился с главой военного совета Абдурахманом Чиани, бывшим президентом Нигера Махамаду Иссуфой и официально действующим лидером Мохамедом Базумом. На снимке Махамат Идрис Деби и Мохамед Базум сидели рядом и улыбались.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Гвардия устроила мятеж и закрыла президента в его дворце, в то время как армия выступила за действующего лидера. Через несколько дней у здания посольства Франции в африканской стране устроили митинг. Протестующие развернули российские флаги и скандировали лозунги против колонизаторов. Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило военными мерами, в случае если организаторы переворота не стабилизируют ситуацию и не восстановят конституционный строй.