Мир 25 июня 2023, 02:09 Президента Молдавии Санду обвинили в выстраивании диктаторского режима Депутат парламента Молдавии Старыш: Санду строит диктаторский режим РИА «Новости»

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Депутат парламента Молдавии, секретарь комиссии по обороне и национальной безопасности Константин Старыш обвинил президента Майю Санду в построении диктаторского режима. Такую политику проводит лично глава государства и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) лидеров которой неформально является Санду, написало РИА «Новости».

«Под европейскими лозунгами о демократии, защите прав человека, продвижении нейтралитета и свободы слова власти в Молдавии, ПДС и лично президент Санду насаждают диктаторский режим», — сказал Старыш.

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Сам он представляет в парламенте Молдавии оппозицию — Молдавскую партию оппозиционных коммунистов. С критикой действующего режима он выступил на заседании исполнительного комитета Партии европейских левых.

Депутат аргументировал свои слова тем, что комиссия по ЧС Молдавии закрывала сетевые издания по абсурдной формулировке. Это три закона, расширяющие полномочия спецслужб, которые без всякой санкции суда и по единоличному решению директора Службы информации и безопасности могут следить за любым человеком.

Старыш рассказал о санкционных списках, утвержденных ЕС, куда внесены жители Молдавии. А скоро по инициативе Санду в стране появится центр по противодействию пропаганде «Патриот», задачей которого станет выявлять инакомыслящих и карать их.

Ранее молдавский парламент выступил с инициативой штрафовать депутатов, говорящих на русском.