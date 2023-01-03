Мир 03 января 2023, 01:19 Президента Молдавии обвинили во вмешательстве в правосудие Ассоциация судей Молдавии обвинила президента Санду во вмешательстве в правосудие РИА «Новости»

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Ассоциация судей Молдавии обвинила президента страны Майю Санду во вмешательстве в процесс правосудия и нарушении принципа разделения властей. Соответствующее заявление появилось на странице организации в Facebook*.

Во время выступления 29 декабря 2022 года на телеканале «Молдова 1» глава государства раскритиковала служителей Фемиды.

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«Санду заявила, что оценка, которую скоро дадут представителям судебной системы, будет зависеть от их сегодняшней работы. <…> Обращаем внимание на то, что судебная власть подчиняется только закону. Вмешательство в процесс отправления правосудия недопустимо», — отметили в ассоциации.

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Ранее Санду провозгласила борьбу с коррупцией своим главным приоритетом. Она регулярно обвиняет судей и прокуроров в затягивании резонансных дел. Бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло сообщал, что глава государства требовала от него возбудить уголовные дела против лидеров оппозиции.

Глава Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику ранее заявил, что президент страны Майя Санду устанавливает в стране диктатуру и создает полицейское государство.

*Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в России.