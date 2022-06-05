Президента Колумбии приговорили к пяти суткам домашнего ареста

Пять суток домашнего ареста назначил Верховный суд Ибаге президенту Колумбии Ивану Дуке. Причиной стало неуважение главы государства к предыдущему приговору по делу о защите национального парка Лос-Невадос. Текст решения опубликовала газета El Tempo.

Суд постановил, что правительство Колумбии во главе с Дуке не выполнило требование суда от 2020 года о мерах по защите экосистемы парка. В частности, не было создано специальное командование по борьбе с экологическими преступлениями на его территории.

Кроме пяти суток домашнего ареста, Дуке присудили штраф в размере 15 месячных зарплат.

Эксперты называют решение суда невыполнимым, поскольку любые иски против главы государства должна рассматривать обвинительная комиссия Палаты представителей. Кроме того, президент имеет право на неприкосновенность. С момента ее принятия в 1991 году ни один президент не получал постановление суда.

Ранее Дуке заявил, что Колумбия готова заменить Западу российские энергоносители.