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    05 июня 2022, 03:04

    Президента Колумбии приговорили к пяти суткам домашнего ареста

    Президента Колумбии Дуке приговорили к пяти суткам ареста за неуважение к приговору суда

    Алексей Иванчин

    Пять суток домашнего ареста назначил Верховный суд Ибаге президенту Колумбии Ивану Дуке. Причиной стало неуважение главы государства к предыдущему приговору по делу о защите национального парка Лос-Невадос. Текст решения опубликовала газета El Tempo.

    Суд постановил, что правительство Колумбии во главе с Дуке не выполнило требование суда от 2020 года о мерах по защите экосистемы парка. В частности, не было создано специальное командование по борьбе с экологическими преступлениями на его территории.

    Кроме пяти суток домашнего ареста, Дуке присудили штраф в размере 15 месячных зарплат.

    Эксперты называют решение суда невыполнимым, поскольку любые иски против главы государства должна рассматривать обвинительная комиссия Палаты представителей. Кроме того, президент имеет право на неприкосновенность. С момента ее принятия в 1991 году ни один президент не получал постановление суда.

    Ранее Дуке заявил, что Колумбия готова заменить Западу российские энергоносители.