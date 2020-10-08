Президента Киргизии Жээнбекова нашли в Бишкеке

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится сейчас в Бишкеке. Об этом сообщила его пресс-служба.

Также глава государства сегодня проводит переговоры со всем политическими силами, чтобы стабилизировать ситуацию в Киргизии и вернуть ее в правовое русло, передает РИА «Новости».

Ранее МВД Киргизии объявило, что им неизвестно местонахождение Жээнбекова. Поэтому Совбез страны принял решение закрыть границу республики из соображений безопасности, уточнила «Газета.ru».

Накануне депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев сообщил, что парламент начал процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова.

Волнения в стране начались после парламентских выборов, 5 октября. Люди были недовольны результатами и многочисленными нарушениями. За время протестов пострадали более тысячи человек. Участники митингов захватили парламент и администрацию президента. В результате ЦИК признал итоги состоявшегося голосования недействительными.