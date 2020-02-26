Президента Южной Кореи захотели судить из-за коронавируса

По данным «ЭксперессГазеты», в Южной Корее действует правило: если петиция набрала больше 200 тысяч голосов, правительство обязано отреагировать на нее. Авторы документа требуют полного перекрытия границ с Китаем и считают, что президент не хочет действовать в интересах граждан своей страны.

Решение по петиции будет вынесено до 4 марта.