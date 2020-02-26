Президента Южной Кореи захотели судить из-за коронавируса
Петицию об импичменте президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина подписали более полумиллиона человек. Причиной стала неспособность политика защитить граждан страны от коронавируса. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
По данным «ЭксперессГазеты», в Южной Корее действует правило: если петиция набрала больше 200 тысяч голосов, правительство обязано отреагировать на нее. Авторы документа требуют полного перекрытия границ с Китаем и считают, что президент не хочет действовать в интересах граждан своей страны.
Решение по петиции будет вынесено до 4 марта.