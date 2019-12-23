Президента Южной Кореи обеспокоил рост напряженности на Корейском полуострове

Мун Чжэ Ин заметил, что диалог между Пхеньяном и Вашингтоном приостановлен. При этом напряженность на Корейском полуострове растет. По мнению президента, это не отвечает ни интересам КНДР, ни Сеула, ни Пекина.

Глава государства отметил важную роль Поднебесной в вопросе денуклеаризации и мирном урегулировании ситуации на Корейском полуострове. В заключение он выразил надежду, что тесное сотрудничество с Пекином продолжится и в дальнейшем.