Президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи заподозрили в получении крупной взятки. По данным радиостанции Emisoras Unidas, речь идет о целом «ковре с деньгами».

Местные СМИ сообщают, что в коррупционном деле также фигурируют некие граждане России, которые якобы были заинтересованы в приобретении портовой инфраструктуры, сообщило РИА «Новости».

Однако в правительстве страны подозрения в подкупе Джамматтеи отвергли, заявив, что единственным источником информации по этому делу является интервью руководителя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) Хуана Франсиско Сандоваля, который сбежал из Гватемалы в США, чтобы скрыться от уголовного преследования.

Сандоваль расследовал дела о коррупции в правительстве страны, но власти уволили его, обвинив в избирательном применении правосудия и злоупотреблении полномочиями.

После этого в республике прошли выступления против Джамматтеи и генпрокурора страны Марии Поррас. Протестующие требовали их отставки. США, куда уехал Сандоваль, тоже были недовольны его увольнением, увидев в этом подрыв верховенства закона и укрепление безнаказанности.

Власти Штатов заявили, что приостановят сотрудничество с прокуратурой Гватемалы из-за утраты доверия руководству ведомства. Президент Джамматтеи в ответ заявил, что это контрпродуктивно.