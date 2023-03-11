Мир 11 марта 2023, 08:46 Президента Грузии предупредили о необходимости поддержки антироссийских санкций ТАСС: США намекнули Грузии о необходимости поддержать антироссийские санкции Unsplash

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Власти Грузии не должны уклоняться от антироссийских санкций. Такое предупреждение президенту этой страны Саломе Зурабишвили сделал Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Его процитировал ТАСС.

«[Нужно], чтобы Россия продолжала в полной мере ощущать экономические последствия», — сказал он.

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Также Салливан и Зурабишвили обсудили недавние события в Грузии. В закавказской стране уже несколько дней идут протесты против закона об иноагентах. После этих митингов парламент Грузии все же отозвал этот проект. В свою очередь Салливан и Зурабишвили сошлись во мнении, что вступление в силу закона об иноагентах затруднило бы работу полезных для закавказской республики людей и организаций.

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Кроме того, представители правительств обоих стран высказали общую заинтересованность в евроатлантической интеграции закавказской республики. По их словам, Зурабишвили плавно готовит свою страну к вступлению ЕС.