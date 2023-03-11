11 марта 2023, 08:46
Президента Грузии предупредили о необходимости поддержки антироссийских санкций
ТАСС: США намекнули Грузии о необходимости поддержать антироссийские санкции
Власти Грузии не должны уклоняться от антироссийских санкций. Такое предупреждение президенту этой страны Саломе Зурабишвили сделал Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Его процитировал ТАСС.
«[Нужно], чтобы Россия продолжала в полной мере ощущать экономические последствия», — сказал он.
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Также Салливан и Зурабишвили обсудили недавние события в Грузии. В закавказской стране уже несколько дней идут протесты против закона об иноагентах. После этих митингов парламент Грузии все же отозвал этот проект. В свою очередь Салливан и Зурабишвили сошлись во мнении, что вступление в силу закона об иноагентах затруднило бы работу полезных для закавказской республики людей и организаций.
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Кроме того, представители правительств обоих стран высказали общую заинтересованность в евроатлантической интеграции закавказской республики. По их словам, Зурабишвили плавно готовит свою страну к вступлению ЕС.
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