Президента Германии Штайнмайера отправили в бомбоубежище во время поездки на Украину | 360°

Мир 25 октября 2022, 17:48 Президента Германии Штайнмайера отправили в бомбоубежище во время поездки на Украину Приехавший на Украину президент ФРГ Штайнмайер полтора часа провел в бомбоубежище Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Визит в украинский город Корюковка Черниговской области для президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера продолжился в бомбоубежище после объявления воздушной тревоги. Фотографию с европейским лидером в окружении местных жителей опубликовал на своей странице в Twitter немецкий журналист Маттиас Дайс.

По данным издания RND, в укрытие Штайнмайера проводил мэр города Ратан Ахмедов. Сам президент Германии в беседе с журналистами заявил, что в бомбоубежище провел полтора часа.

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«Это дало мне понимание, в каких условиях здесь живут люди каждый день. Разговор с ними был особенно впечатляющим», — подчеркнул Штайнмайер.

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Как отметил RT, для президента Германии это первый визит на Украину после начала специальной военной операции. Изначально он планировал посетить Киев в июле. Но получил отказ от украинской стороны. После президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся недоразумением.