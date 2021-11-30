Журналист Земмур решил участвовать в выборах президента Франции

Журналист Эрик Земмур заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его Youtube-канал.

По данным RT, выборы во Франции пройдут в 2022 году.

«Я решил представить свою кандидатуру на президентских выборах», — объявил Земмур.

Уточняется, что Земмур — сторонник крайне правых политических взглядов.

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