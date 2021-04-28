Президента Франции предупредили об опасности расовой войны

Отставные французские генералы и офицеры написали главе государства Эммануэлю Макрону открытое письмо, в котором предупредили его об опасности расовой войны и переворота. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Военные обратили внимание Макрона на угрозу гражданской войны, которая исходит от религиозных фанатиков, чьи порядки противоречат конституции Франции.

«Насилие растет с каждым днем. Кто бы десять лет назад предсказал, что профессор когда-нибудь будет обезглавлен при выходе из своего колледжа?» — заметили авторы послания.

«Царьград» добавил, что французы поддержали опасения военных. Отмечается, что они призвали руководство страны навести порядок.