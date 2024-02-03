Мир 03 февраля 2024, 03:51 Президента Франции обвинили в приближении ядерной войны с Россией Политик Филиппо: решение Макрона приблизит ядерную войну с Россией РИА «Новости»

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Действия президента Франции Эмануэля Макрона могут спровоцировать ядерную войну с Россией. Такое заявление сделал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«„Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза“, — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена», — написал он.

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Филиппо заявил, что слова Макрона противоречат военной доктрине страны. А его предложение означает, что Франция передаст свой ядерный потенциал европейским странам, которые смогут его использовать против России.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна получила выгоду от конфликта на Украине. По слова чиновника, выпуск боеприпасов и военной техники увеличился в несколько раз, а промышленность получила широкие возможности для развития.