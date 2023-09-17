Мир 17 сентября 2023, 20:10 Президента Финляндии удивил рассказ Путина о стихотворении Лермонтова Ниинисте вспомнил, как Путин полчаса рассуждал о стихотворении Лермонтова РИА «Новости»

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Президент Финляндии Саули Ниинисте вспомнил об одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным, во время которой слушал его рассказ о стихотворении поэта Михаила Лермонтова. Подробностями Ниинисте поделился с газетой The New York Times.

По словам финляндского лидера, во время их беседы Путин демонстрировал напористость, эрудированность и «одержимость российской культурой».

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В какой-то момент Ниинисте решил расспросить собеседника на последнюю тему и в качестве примера назвал стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» об уходе из жизни поэта Александра Пушкина. По его словам, Путин говорил об этом более 30 минут.

«Он знал об этом все, для него это и есть Россия, Россия в целом», — отметил финляндский лидер.

Президент Финляндии ранее заявил, что западные страны должны найти способ поддерживать отношения с Россией. По мнению Ниинисте, именно доверие станет одной из ключевых гарантий безопасности при взаимодействии со страной, после того как закончится конфликт на Украине.