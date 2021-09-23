Президента Бразилии не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару пришлось есть пиццу прямо на улице в Нью-Йорке, куда он прибыл на Генеральную ассамблею ООН. Бразильского лидера не пустили в ресторан из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters.

Непривитым лидерам государств, приглашенным на 76-ю сессию ГА ООН, видимо, придется довольствоваться кусочком пиццы на улице вместо изысканных ужинов в нью-йоркских ресторанах. Так и пришлось обедать президенту Бразилии в свою первую ночью в городе, где никого не пускают в заведения общепита без прививки от ковида.

Перед отъездов в Штаты Болсонару хвалился, что его иммунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу. Президент Бразилии переболел ковидом еще в 2020 году. После выздоровления он заявил, что ни за что не будет делать прививку. Болсонару сказал, что даже если его жизнь в опасности, это только его проблема.

В июле в Бразилию планировали поставить первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но в итоге власти страны затормозили процедуру одобрения препарата.